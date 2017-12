LEONARDO: PROFUMO, OSN VEICOLO PER ALLEANZA CON NAVAL GROUP (3)

5 dicembre 2017- 21:28

(AdnKronos) - Sugli sviluppi della trattativa tra Fincantieri e Naval Group, "quello che so della discussione l'ho letto sui giornali e dalle dichiarazioni rilasciate qui in Commissioni dall'amministratore delegato di Fincantieri Bono. Non ho informazioni dirette", ha spiegato Profumo. "Osn è una societò che non è stata utilizzata, non ha la piena operatività e rivitalizzarla è un elemento importante per tutelare le competenze di Leonardo". "Deve essere chiaro - ha poi puntualizzato Leonardo - che gli accordi non li decide il management ma gli azionisti e c'è un momento in cui bisogna andare da loro. Tendo a pensare che è loro che si debbano esprimere. Osn tutelerebbe tutte le componenti di tutto il sistema industriale del nostro Paese".