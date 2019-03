14 marzo 2019- 12:34 Leonardo: Profumo, per elicotteri per crescita redditività 10% in 2020

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - L'elicotteristica, uno dei settori chiave di Leonardo, ha visto "significativo progresso nel 2018" e "un buon slancio commerciale" e ora "è sulla strada per una crescita a doppia cifra del ros nel 2020". E' la prospettiva indicata dall'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, nel corso della presentazione dei risultati 2018. "Confermiamo una crescita della redditività del 10% nel 2020", ha detto rispondendo a una domanda di un analista. "Dopo il profit warning, il nuovo management della divisione si è messo al lavoro e siamo molto fiduciosi, sta lavorando bene, come tutte le altre divisioni", ha sottolineato il top manager. L'outlook 2019 prevede un ulteriore miglioramento dei risultati in linea con l’obiettivo di ritornare ad una redditività a doppia cifra nel 2020.