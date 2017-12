LEONARDO: PROFUMO, PROBLEMI ELICOTTERI ASSOLUTAMENTE TEMPORANEI

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - I risultati dei primi 9 mesi del 2017 sono stati "condizionati da problemi connessi agli elicotteri che giudico assolutamente temporanei". A sottolinearlo l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, in un'audizione al Senato. "Il profi warning è legato in modo specifico al settore degli elicotteri", ha detto in riferimento alla revisione delle guidance del gruppo annunciata il 9 novembre scorso.