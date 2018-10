26 ottobre 2018- 16:58 Leonardo: Profumo, puntiamo ad aumentare presenza in Cina

Roma, 26 ott. (AdnKronos) - “La scelta di Leonardo di partecipare al programma CR929 testimonia le nostre avanzate capacità nella progettazione e produzione di grandi aerostrutture in materiale composito". A dichiararlo è l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, commentando la firma del Mou con la cinese Kangdfe Investment. "Come annunciato nel nostro piano industriale puntiamo - sottolinea Profumo - ad ampliare la mission della nostra Divisione Aerostrutture, valorizzando in particolare il nostro sito produttivo di Pomigliano D’Arco, e ad incrementare la nostra presenza in Cina, mercato dove siamo già presenti con elicotteri e sistemi del controllo del traffico aereo”.