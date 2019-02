18 febbraio 2019- 12:18 Leonardo: Profumo, 'rilanciamo aerostrutture, non tiriamo i remi in barca'

Pomigliano d'Arco, 18 feb. (AdnKronos) - Leonardo torna a puntare sulle aerostrutture e "tra rilanciare o tirare i remi in barca, abbiamo deciso di rilanciare". È la scelta strategica indicata dall'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, presentando presso il sito di Pomigliano d'Arco il nuovo Aero Tech Campus del gruppo. "Qui vogliamo far crescere anche nuove imprese. Crediamo sia un dovere per una grande impresa essere motore di questo processo sui territori anche perché, se abbiamo intorno a noi un ambiente che cresce, stiamo molto meglio anche noi", ha sottolineato Profumo. "In questo modo si creano distretti che, a loro volta, diventano motori di crescita", ha aggiunto l'ad per il quale "bisogna sempre mantenere Leonardo alla frontiera della capacità di innovazione per il suo futuro".