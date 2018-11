28 novembre 2018- 18:12 Leonardo: punta fari su Piaggio Aerospace e rilancia sfida innovazione /Adnkronos (3)

(AdnKronos) - In occasione dell’Innovation Day, Leonardo ha chiamato oggi a raccolta, oltre ai vertici aziendali, rappresentanti delle istituzioni e del mondo scientifico. A confermare l'impegno per investimenti sul fronte di ricerca e innovazione è il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti."Il Governo ha stanziato venti milioni in nuovi laboratori. Stiamo investendo sugli Its perché c'è la necessità di avere personale specializzato con un'offerta formativa post diploma", spiega Bussetti assicurando che l'esecutivo "tiene tantissimo agli investimenti in ricerca e innovazione". Per il titolare del Miur, "investire sulla ricerca è investire sullo sviluppo del Paese e fondamentale è tradurre la ricerca in valore economico". E cruciale e centrale è il compito della politica che deve creare "l'humus adeguato" per mettere a sistema e sviluppare il dialogo tra Stato, enti di ricerca e imprese. Uno dei momenti clou dell’Innovation Day è stata anche la cerimonia finale del Premio Innovazione Leonardo, un’iniziativa alla quale, dalla prima edizione del 2004, hanno preso parte circa 30.000 dipendenti del Gruppo che hanno dato vita a 10.000 progetti innovativi e proposte di brevetti. Nell’edizione di quest’anno, studiata in coerenza con gli obiettivi del Piano Industriale 2018-2022, sono stati presentati circa 750 progetti interni, l’8% in più del 2017, di cui circa il 40% provenienti dall’estero. Si sono, inoltre, registrati, 24.000 contatti sul sito web istituzionale per il concorso dedicato agli universitari, con in palio riconoscimenti economici e stage aziendali.