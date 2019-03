13 marzo 2019- 19:41 Leonardo: Re David, 'aumentano utili, ora redistribuzione ricchezza' (2)

(AdnKronos) - Al positivo andamento economico-finanziario ad oggi registrato, sottolinea Re David, "dovrà corrispondere una ridistribuzione della ricchezza generata, a favore delle lavoratrici e lavoratori che contribuiscono direttamente, a partire dalla piattaforma per il rinnovo del prossimo integrativo con quantità economiche direttamente proporzionali". Per Re David, "serve un salto di qualità in termini di investimenti, prodotti e presenza commerciale nel mercato mondiale dell'aerospazio, sia civile che della difesa. Per la prima azienda tecnologica del nostro Paese, è necessaria una vera ricapitalizzazione, che non può che passare attraverso scelte governative, per poter mantenere un ruolo di leader nel settore”.