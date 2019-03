5 marzo 2019- 16:57 Leonardo: realizza nuova Training Academy a Philadelphia (2)

(AdnKronos) - I nuovi sistemi permetteranno anche di verificare in tempo reale i progressi compiuti dagli studenti in fase di formazione. Questo consentirà il costante monitoraggio del livello di apprendimento e competenza di ciascun studente, per assicurare il miglior risultato in termini di efficacia operativa e sicurezza. Leonardo conferma ancora una volta il suo forte impegno verso il continuo miglioramento della sicurezza, dell’efficacia della missione e della vicinanza al cliente unita alla tecnologia più all’avanguardia, in linea con il Piano Industriale. La nuova struttura conferma inoltre la grande importanza attribuita da Leonardo agli Stati Uniti, rivoluzionando la fornitura di servizi di supporto e addestramento. Migliaia di studenti beneficeranno dal prossimo anno della nuova Training Academy, sia per la formazione all’impiego della gamma di prodotti già in servizio che come base per l’addestramento dei futuri piloti di convertiplano civile.