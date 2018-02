LEONARDO: RINEGOZIA LINEA CREDITO REVOLVING, RIDOTTA DIMENSIONE A 1,8 MLD

14 febbraio 2018- 13:17

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - Leonardo ha sottoscritto una nuova linea di credito revolving con un pool di banche domestiche e internazionali. La Revolving Credit facility prevede il pagamento di un margine di 75 punti base sopra l’Euribor, in riduzione di 25 punti base rispetto alle precedenti condizioni. E’ stata inoltre ridotta la dimensione a 1,8 miliardi di euro, rispetto ai 2 miliardi di euro della precedente, ed estesa la scadenza a febbraio 2023, anno attualmente libero da impegni di rimborso sul mercato dei capitali. “La rinegoziazione della Revolving Credit Facility - sottolinea l'amministrazione delegato di Leonardo Alessandro Profumo - è un ulteriore passo avanti nella realizzazione di una strategia finanziaria disciplinata. Le condizioni di mercato favorevoli ci hanno indotto a rinegoziare la linea di credito al fine di ridurre ulteriormente gli oneri finanziari, confermando il progressivo alleggerimento delle esigenze di finanziamento del capitale circolante, pur mantenendo una fonte di liquidità bancaria in linea con le aspettative del mercato finanziario, incluse le agenzie di credit rating”. La nuova RCF è stata sottoscritta da 26 banche, determinando un oversubscribment per 3,6 miliardi di euro; il successo dell’operazione conferma l’interesse del mercato per Leonardo.