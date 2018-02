LEONARDO: RINEGOZIA LINEA CREDITO REVOLVING, RIDOTTA DIMENSIONE A 1,8 MLD (2)

14 febbraio 2018- 13:17

(AdnKronos) - Le banche del pool che hanno sottoscritto la rinegoziazione vedono come mandated lead arrangers e bookrunners: The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ ltd – Milan Branch, Unicredit, Commerzbank Aktiengesellschaft - Milan Branch, Cassa Depositi e Prestiti, BNP Paribas - BNL, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited – Milan Branch, HSBC Bank plc - Milan Branch, Citibank N.A. – Milan Branch, Barclays Bank Plc – Milan Branch, Banco BPM, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – Milan Branch, Intesa Sanpaolo, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Générale - Milan Branch, Bank of America N.A. – Milan Branch, Banco Santander Lead arrangers sono Natixis S.A. – Milan Branch, NatWest – The Royal Bank of Scotland Plc – Milan Branch, Deutsche Bank, Ubi Banca; co-arrangers Banca Popolare Emilia Romagna Soc. Coop, Mediobanca, Bank of China Ltd – Milan Branch, Jp Morgan Chase Bank N.A. – Milan Branch, Crédit Industriel et Commercial, Banca Popolare di Sondrio ScpA. Unicredit ha svolto il ruolo di global coordinatoor, coordinating and documentation Bank e di Agent Bank. Ai fini dell’operazione, il pool di banche è stato assistito da LinkLaters e Leonardo da Clifford Chance quali consulenti legali.