13 marzo 2019- 11:23 Leonardo: Salvini, 'mai visto L'ultima cena ma recupererò presto'

Roma, 13 mar. (AdnKronos) - "A Milano ho aiutato e accompagnato tanti a farlo, ma io non ho mai visto 'L'ultima cena' di Leonardo da Vinci: sarà un'occasione per recuperare e di crescita anche per me". A 'confessarlo' il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, alla conferenza stampa di presentazione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. "Annuncio che stiamo lavorando con l'ambasciatore francese per riprenderci la Gioconda... - ha scherzato poi il vicepremier - intanto andrò a vedere 'L'ultima cena', per andare a Parigi a vedere la Gioconda mi servirà un po' di tempo in più". Salvini ha ricordato gli episodi della sua gioventù tra i navigli di Milano, auspicando che la città meneghina "torni a essere come una città d'acqua, bella e pulita, contemplando anche la scelta del business. Il cinquecentenario potrebbe essere l'occasione migliore per riportare alla luce l'acqua". Leonardo, ha poi rimarcato inoltre il vicepremier con un pensiero rivolto ai giovani, "è l'esempio che bisogna crederci: occorre guardare oltre".