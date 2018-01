LEONARDO: SI AGGIUDICA OCEAN2020, PROGETTO UE SU SICUREZZA MARITTIMA (2)

12 gennaio 2018- 12:46

(AdnKronos) - Ocean2020 è il primo esempio di programma di ricerca militare europeo e ha richiesto un’approfondita analisi dei requisiti operativi e una proposta tecnologicamente innovativa e di grande valenza. Il progetto prevede, tra l’altro, l’integrazione di piattaforme senza pilota nelle missioni di sorveglianza e interdizione. Con questo successo, Leonardo conferma e rafforza le proprie competenze sistemistiche e di prodotto nel dominio navale che, oltre ai sistemi di combattimento e di comando e controllo, Company Internal includono anche i velivoli senza pilota, sensori, elicotteri per applicazioni navali, comunicazioni e e sistemi d’arma di superficie e subacquei. Ocean2020 consentirà di integrare piattaforme unmanned di diverso tipo (ala fissa, ala rotante, superficie e subacquee) con il centro di comando e controllo delle unità navali, prevedendo lo scambio dati via satellite con centri di comando e controllo a terra. Nell’ambito del progetto sarà anche dimostrato l’impiego congiunto e cooperativo di piattaforme con e senza pilota. Tali capacità innovative saranno impiegate per missioni di sorveglianza e interdizione marittima. Leonardo ringrazia la Marina Militare Italiana che, in qualità di partner di Ocean2020, ha fornito e fornirà un importante contributo al progetto, sia per lo sviluppo degli scenari operativi, sia mettendo a disposizione navi ed elicotteri che, opportunamente configurati, prenderanno parte alle dimostrazioni.