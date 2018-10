24 ottobre 2018- 09:20 Leonardo: successo campagna volo drone Falco Evo (2)

(AdnKronos) - Il Falco EVO è già stato consegnato a un cliente di lancio in Medio Oriente, mentre il Falco nella sua versione originale è stato scelto da cinque clienti. Attualmente, il Falco EVO è impegnato in una selezione per un prestigioso operatore internazionale e sarà dispiegato a breve nel Mediterraneo per un programma di sorveglianza europeo. Oltre 50 droni della famiglia Falco sono attualmente coinvolti in operazioni in tutto il mondo.Alcuni clienti scelgono di acquisire e operare autonomamente i velivoli mentre altri, come le Nazioni Unite nel caso della missione umanitaria MONUSCO, hanno optato per la fornitura di un servizio di sorveglianza basato sul Falco, operato da Leonardo. Quest’ultimo modello rappresenta un’area di crescita per Leonardo, che mira ad espandere questa tipologia di offerta anche sul mercato civile presso forze di polizia e operatori di servizi di emergenza.