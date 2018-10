2 ottobre 2018- 16:47 Leonardo: Uilm, da chiarire aspetti su nuova divisione Cyber Security (2)

(AdnKronos) - "L’azienda interpellata in proposito pensava di cavarsela con una semplice call conference, la Uilm nazionale -riferisce la sigla sindacale- si è rifiutata di condividere questa modalità di scambio delle informazioni dal momento che nel contratto di II livello è prevista la convocazione del Comitato Strategico, organismo deputato ad affrontare le scelte strategiche che l’azienda intende assumere". "Denunciamo quindi il mancato rispetto degli accordi in essere in materia di Relazioni Industriali atteggiamento ancor più grave proprio alla vigilia di un percorso che dovrebbe portare al rinnovo del contratto di II livello. Il mancato rispetto degli accordi favorisce, come abbiamo constatato, anche il confezionamento di notizie false che certo non aiutano a migliorare una situazione già di per sé complicata. Eventuali iniziative verranno decise durante la riunione del Coordinamento delle Rsu che si terrà domani in Roma", conclude la Uilm.