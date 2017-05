LEONARDO: UILM, ORA SVOLTA STRATEGICA PER CRESCERE (2)

4 maggio 2017- 12:18

(AdnKronos) - Inoltre, prosegue Contento, "con i francesi di Airbus va definito l’accordo di acquisizione della maggioranza dell’attuale società sull’ATR da parte di Leonardo e far partire la progettazione del nuovo Turboprop con i francesi oppure solo come Leonardo”. Per quanto riguarda il settore militare, conclude il segretario nazionale della Uilm, “sarà necessario coordinare le scelte con il Governo e forze armate italiane per realizzare accordi congiunti con i partner per il futuro sviluppo e rafforzamento della Difesa Europea, a partire dallo sviluppo dei velivoli Unmanned. Proprio nel contesto europeo occorre sviluppare le competenze di integrazione dei sistemi dell’elettronica della Difesa”.