26 settembre 2019- 18:17 Leopardi: Mattarella visita casa poeta a Recanati

Recanati (Mc), 26 set. (AdnKronos) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo la cerimonia d’inaugurazione dell'Orto sul Colle dell'Infinito, si è recato in visita privata a Casa Leopardi. A ricevere il Capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura e dal ministro Dario Franceschini, il conte Vanni Leopardi e sua figlia Olimpia, che lo hanno accolto negli ambienti del palazzo che hanno fatto da cornice all’infanzia e alla gioventù del poeta. Il Presidente ha ricordato la sua prima visita nella Biblioteca Leopardi, da ragazzo in gita con la scuola; tra gli argomenti toccati, la figura di Monaldo e il grande valore della Biblioteca dove il carattere, il pensiero e la scrittura di Giacomo Leopardi si sono definiti proprio attraverso la lettura, intesa come conversazione, come dialogo con gli autori. “Sono particolarmente onorato, come decano della famiglia, di accogliere il Presidente Mattarella -ha affermato il conte Vanni Leopardi- che con la sua presenza ha voluto sottolineare la sua grande considerazione nei confronti della cultura e della poesia. Questa visita è un’ulteriore prova di quanto il pensiero leopardiano sia caro agli italiani e quanta ispirazione si possa trarre dall’opera di Giacomo.”