19 ottobre 2019- 16:09 **Leopolda: almeno 30% presenti sono alla prima volta a kermesse renziana**

Firenze, 19 ott. (Adnkronos) - Non solo una Leopolda affollata ma alla prima kermesse post Pd, sarebbero tantissime le persone che partecipano per la prima volta alla manifestazione renziana. A quanto riferiscono da Italia Viva, almeno un 30% di presenti non erano mai stati prima alla Leopolda. Un dato che emerge dagli elenchi dei registrati alla iniziativa. "Evidentemente saremo ancora bassi nei sondaggi ma siamo attrattivi...".