18 ottobre 2019- 17:44 Leopolda: arriva eurodeputato Pd Danti, 'eccoci a casa come da 10 anni'

Firenze, 18 ott. (Adnkronos) - "Eccoci anche quest'anno come da 10 anni a casa!". Lo scrive su twitter l'eurodeputato Pd, Nicola Danti, postando una foto della Leopolda. Vicinissimo a Matteo Renzi, Danti era dato in uscita verso Italia Viva ma il passaggio ufficiale non c'è ancora stato. La sua presenza qui è la conferma che se ne va dal Pd? "E' la conferma che sono qua...", risponde Danti all'Adnkronos.