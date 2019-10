20 ottobre 2019- 12:22 **Leopolda: Bellanova, 'progetto Pd non si è mai realizzato'***

Firenze, 20 ott. (Adnkronos) - "Italia Viva non è solo la casa di quelli che ne hanno lasciato un'altra ma di chi una casa ancora non l'ha trovata. Iv dice chi ancora in queste ore usa toni aspri, quel progetto politico che doveva mettere insieme due forze riformiste non si è mai realizzato" e lo dimostra il fatto che "i patrimoni di quei partiti sono stati sempre tenuti separati". Lo dice Teresa Bellanova alla Leopolda.