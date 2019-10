18 ottobre 2019- 22:05 Leopolda: Bonetti, 'siamo tantissimi, ottimo inizio'

Firenze, 18 ott. (Adnkronos) - "Siamo in tantissimi alla #leopolda10. Una bellissima comunità che si ritrova per portare proposte e idee per il Paese. Davvero un ottimo inizio! #italiaviva". Lo scrive il ministro Elena Bonetti su twitter.