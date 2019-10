20 ottobre 2019- 10:35 Leopolda: Iv, 'due maxischermi all'esterno per persone rimaste fuori'

Firenze, 20 ott. (Adnkronos) - "Grazie per la bellissima partecipazione, oltre ogni immaginazione. Per motivi di sicurezza però siamo già al TUTTO ESAURITO. Sono stati posizionati due maxi schermi all'esterno per permettere a tutti di seguire i lavori dell'ultima giornata di #Leopolda10". Su legge nell'account twitter di Italia Viva.