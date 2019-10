18 ottobre 2019- 17:25 Leopolda: mezzo 'giglio magico' non c'è ma Renzi guarda avanti, 'nuovo inizio'/Adnkronos (2)

(Adnkronos) - Gli organizzatori non hanno dubbi sulla riuscita dell'evento. "Abbiamo avuto 25mila preiscrizioni, un record assoluto". Ma non è solo l'arrivo dei militanti e potenziali nuovi iscritti di Italia Viva (perché dalla Leopolda partirà l'iscirzione on line) quello che si attende. "A partire dalla prossime settimana ci saranno nuovi arrivi di parlamentari, sia alla Camera che al Senato. Anche dal Pd", dice un big renziano che si occupa proprio della questione. Sui nomi, massimo riserbo. Nei giorni scorsi si era parlato di Renata Polverini. Ma nessuna conferma al momento. "Piano piano, ne facciamo arrivare qualcuno alla volta. 'Sta cosa dello stillicidio ci piace", si scherza in Italia Viva. E Mara Carfagna? L'apprezzamento per l'azzurra c'è "ma vedremo. A voler essere machiavellici viene da pensare che Berlusconi voglia spingerla verso di noi...", si osserva tra i renziani.