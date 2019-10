19 ottobre 2019- 15:07 Leopolda: Orlando, 'mai messa sullo stesso piano del Papeete'

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Mai detto che si equivalgono" Papeete e Leopolda. "La Leopolda in questi anni è stato un momento stimolo per la politica e auguro a chi partecipa un buon lavoro. Ho detto che gli ultimatum non vanno bene da qualunque parte provengono, ma non metto i due eventi sullo stesso piano". Lo ha detto Andrea Orlando a SkyTg24.