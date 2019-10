18 ottobre 2019- 22:10 Leopolda: Renzi, 'confronti tv tra leader da paese civile'

Firenze, 18 ott. (Adnkronos) - "E' un paese civile quello in cui Salvini e Renzi, Berlusconi e Zingaretti si confrontano. In questi confronti il giornalista fa l'arbitro. D'ora in poi noi il confronto lo faremo con gli avversari politici, non con i giornalisti". Lo dice Matteo Renzi alla Leopolda.