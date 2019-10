18 ottobre 2019- 21:28 Leopolda: Renzi, 'dispiace per chi non c'è ma dimostra che qui no yes men'

Firenze, 18 ott. (Adnkronos) - "Migliaia di persone sono passate di qua, sono salite su questo palco. Qualcuno ha scelto di fare un pezzo di strada con noi e poi è andata via. E' un dispiacere, ovviamente, ma dimostra che anche questo è un luogo di libertà, non è vero che qui ci sono solo yes men, signorsì". Lo dice Matteo Renzi alla Leopolda.