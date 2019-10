20 ottobre 2019- 12:44 Leopolda: Renzi, 'nessun ultimatum da qui al governo'

Firenze, 20 ott. (Adnkronos) - "Dire qualcosa di positivo, proporre idee non è lanciare ultimatum ma fare politica. Se io propongo di non tartassare le partite Iva non è un ultimatum, ma dico che vi avete fatto di male la classe media?". Lo dice Matteo Renzi alla Leopolda.