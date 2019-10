18 ottobre 2019- 22:18 Leopolda: Renzi ringrazia Nardella, 'non più in stesso partito ma stessi valori'

Firenze, 18 ott. (Adnkronos) - "Il fatto che non siamo nello stesso partito non significa che non abbiamo gli stessi valori. Grazie Dario Nardella per essere venuto alla #Leopolda10". Lo scrive Matteo Renzi su twitter.