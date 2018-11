5 novembre 2018- 16:39 Leu: assemblea 24/11, mercoledì incontro con Grasso

Roma, 5 nov. (AdnKronos) - "Lo scorso 20 ottobre si è costituito il Coordinamento nazionale provvisorio dei Comitati promotori territoriali Liberi e Uguali, che raccoglie circa 30 comitati nati spontaneamente, che sabato 3 novembre hanno dato vita a un organismo rappresentativo di base. L'ordine del giorno approvato, dal titolo 'Noi siamo Liberi e Uguali', chiede di avviare in tempi brevi il processo costituente, che sia liberato il simbolo dai veti dei segretari dei partiti, di sciogliere i soggetti esistenti e dare vita al nuovo soggetto politico a partire dal manifesto 'Un partito. Di sinistra' lanciato da Grasso il 12 ottobre scorso". Si legge in una nota. "In subordine, nel caso in cui Articolo 1 - Mdp e Sinistra Italiana non volessero aderire al percorso e ponessero il veto sul simbolo, chiedono a Grasso di registrare un nuovo nome e un nuovo simbolo che faccia esplicito riferimento a Liberi e Uguali. Mercoledì prossimo una delegazione incontrerà a Palazzo Giustiniani il presidente Pietro Grasso, mentre è già convocata per il prossimo sabato 24 novembre l'Assemblea nazionale della base di Liberi e Uguali a Roma per dare avvio al processo costituente", si conclude.