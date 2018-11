19 novembre 2018- 12:34 Leu: assemblea 24 novembre con Grasso, invitati Speranza Fratoianni Civati

Roma, 19 nov. (AdnKronos) - "Si è riunito sabato a Roma il Coordinamento nazionale provvisorio dei Comitati promotori territoriali Liberi e Uguali, il cui numero è salito a circa 50 comitati nati spontaneamente. Il coordinamento ha confermato l’appuntamento per sabato prossimo, 24 novembre, alle ore 10 al teatro Ghione di Roma". E' quanto si legge in una nota. "Obiettivo dell’incontro sarà il rilancio della fase costituente di Liberi e Uguali attraverso un’Assemblea costituente, avendo come base di discussione il manifesto "Un partito. Di sinistra" lanciato da Grasso il 12 ottobre scorso. Il coordinamento ha già provveduto a inviare invito formale a tutti i parlamentari eletti nelle liste LeU alle ultime elezioni e ai segretari dei tre partiti che hanno dato vita alla lista, il cui obiettivo, più volte confermato prima e dopo le elezioni, era quello di confluire in un unico soggetto politico. Il presidente Grasso ha confermato la sua presenza"."Vogliamo ribaltare le notizie degli ultimi giorni e rilanciare con forza il progetto di Liberi e Uguali. Facciamo appello ai tre segretari: non sprechiamo questa occasione per dare al Paese quello di cui ha bisogno, una forza autonoma e alternativa di sinistra”, afferma Mario Michelangeli, portavoce del Coordinamento.