15 gennaio 2019- 16:19 Leu: Boldrini, 'condannato sindaco leghista che mi augurò stupro su Fb'

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Abbiamo vinto! Il leghista Camiciottoli, il Sindaco di Pontinvrea che mi aveva augurato lo stupro per 'farmi ritornare il sorriso' è stato condannato. Anche al risarcimento del danno. Dedico questa sentenza a mia figlia, perché abbia sempre fiducia nella giustizia. La dedico a tutte le figlie d’Italia, perché non abbassino mai la testa di fronte alla violenza!". Lo dichiara Laura Boldrini a proposito della sentenza nei confronti di sindaco leghista di Pontinvrea, Matteo Camiciottoli.Il sindaco è stato accusato di diffamazione ai danni dell’ex presidente della Camera, Boldrini, per un post pubblicato nel settembre del 2017 su Facebook nel quale suggeriva di fare scontare gli arresti domiciliari agli stupratori di Rimini a casa dell’allora presidente della Camera (’’magari le mettono il sorriso’’). Camiciottoli dovrà risarcire 20 mila euro alla Boldrini e cento euro a ciascuna delle associazioni che si sono costituire parti civile.