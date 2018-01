LEU: BOLDRINI, GRASSO DECIDE? SI DECIDE TUTTI INSIEME

18 gennaio 2018- 19:43

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - "Grasso ha detto che decide lui, ma la decisione arriva in una situazione collegiale, si decide tutti insieme. Io non avuto ancora confronti su nodi politici, Grasso è molto spesso fuori". Lo ha detto Laura Boldrini a Carta Bianca."Ci saranno dei luoghi la sede di Mdp, la sede di Si, quelli fisici ci sono. Occorre trovare il giorno per riunirsi perche' tutti sono impegnati in campagna elettorale", conclude.