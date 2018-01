LEU: CIVATI, SOLIDARIETà A BOLDRINI PER DISGUSTOSO ATTACCO

25 gennaio 2018- 19:18

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - "Di fronte all’ennesimo attacco personale rivolto a Laura Boldrini non posso che esprimerle la mia vicinanza e solidarietà. Il movimento Giovani Padani di Busto Arsizio ha annunciato un falò con un manichino della presidente della Camera per la tradizione della Giubiana che celebra la fine dell’inverno: un atto disgustoso che non ha nulla di ironico”. Lo dichiara il segretario di Possibile, Pippo Civati, esponente di Liberi e Uguali.“Il clima di campagna elettorale - aggiunge Civati - rischia di deteriorare ulteriormente il dibattito pubblico già avvelenato. Spero che nel prossimo mese si evitino episodi deprecabili come questo".