19 novembre 2018- 19:20 Leu: comitati, Boldrini venga ad assemblea, Futura rinvii iniziativa

Roma, 19 nov. (AdnKronos) - "Cara Laura Boldrini, tu sei stata eletta nei collegi di Milano come candidata di Liberi E Uguali. Sei nel gruppo parlamentare di Liberi E uguali. (...) Ora leggo che la tua associazione, Futira, fa una iniziativa a Roma il 24 novembre, spero tu saprai che quella comunità che ti ha eletto il 24 si riunirà a Roma insieme ad altri Comitati di Liberi e uguali per fare quello che avete promesso e che in questi mesi non avete fatto". Si legge in una lettera aperta a Laura Boldrini dei Comitati di Leu. "Ci sarai vero? Forse è meglio che Futura rinvii la sua iniziativa e che anche gli altri compagni partecipino all’assemblea di Liberi E Uguali perchè riguarda tutti noi, anche loro. Anche perchè cosa dovrebberò pensare altrimenti i compagni della tua etica politica?". "Io spero che per te il detto 'mi faccio eleggere poi chi si è visto si è visto', oppure 'le promesse che si fanno ai grulli poi non si devono mantenere', almeno per te non valga. Spero insomma che la nostra comunità, per quanto piccola, sufficiente comunque per farti eleggere, non sia stata intesa solo come un 'autobus elettorale'. Con amicizia, ci vediamo a Roma".