LEU: FASSINA, NO NEGARE A PRIORI RAPPORTI CON M5S

12 gennaio 2018- 13:15

Roma, 12 gen. (AdnKronos) - "Ho letto e ascoltato oggi posizioni su Liberi e Uguali che rischiano di indebolire il senso politico del nostro progetto e, inevitabilmente, le nostre prospettive elettorali". Lo scrive Stefano Fassina in un post su Facebook alludendo alle parole di Laura Boldrini secondo cui Leu non può avere rapporti con M5S visto che i pentastellati non sono una forza di sinistra."Da un lato -continua Fassina- chi sostiene che 'la nostra mission è far fuori Renzi'. Dall'altro, chi insiste a negare a priori rapporti con M5S. No. In primo luogo, la nostra mission è ridare valore al lavoro e affermare il primato della nostra Costituzione sui Trattati europei. Matteo Renzi non è un alieno. È l'interprete estremo di una deriva di lungo periodo di subalternità culturale e politica della sinistra storica, ovunque al di qua e al di là dell'Atlantico. Matteo Renzi è arrivato dopo la sconfitta di Italia Bene Comune". "In secondo luogo, le nostre relazioni politiche post elezioni saranno basate sul programma, come necessario per un soggetto autonomo sul piano politico e culturale. Non abbiamo affinità elettive o traiettorie inerziali da ritrovare. Attenzione: è difficilissimo recuperare la fiducia della fascia di popolo che è stata abbandonata dalla sinistra. Così è mission impossible", conclude Fassina.