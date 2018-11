14 novembre 2018- 18:46 Leu: Fornaro, gruppo resta anche se strade di dividono

Roma, 14 nov. (AdnKronos) - L'avventura di Liberi e Uguali è ormai arrivata al capolinea ma i parlamentari dei partiti fondatori -Mdp, Sinistra Italiana e Possibile di Pippo Civati- resteranno in un unico gruppo. O meglio, i deputati. A palazzo Madama sono 4 i senatori di Leu, mentre alla Camera i deputati sono 14 e hanno ottenuto una deroga (servono almeno 20 deputati, ndr) per formare il gruppo parlamentare. "Sul gruppo -dice il presidente Federico Fornaro all'Adnkronos- non ci sono questioni anche perchè siamo stati eletti sotto un unico simbolo, in una lista elettorale che ha unito 3 soggetti. Anche se ognuno di questi soggetti torna all'origine, non c'è alcun automatismo che riguardi il gruppo parlamentare ne' qualcuno ha manifestato la volontà di sciogliere il gruppo. Quindi andiamo avanti e da capogruppo voglio fare un riconoscimento per il buon lavoro fatto in questi mesi".