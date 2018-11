24 novembre 2018- 16:24 Leu: Fratoianni a bordo nave Mare Jonio, sinistra riparte anche da qui

Roma, 24 nov. (AdnKronos) - "Care compagne, cari compagni, caro Piero, innanzitutto voglio ringraziarvi per l'invito che ho ricevuto per questa assemblea che state tenendo a Roma, e poi voglio spiegarvi perchè non sono li con voi. Il mio non è un gesto di disinteresse, ma da come potete vedere alle mie spalle sono di nuovo a bordo della nave Mare Jonio". Lo ha detto Nicola Fratoianni in un videomessaggio inviato all'assemblea dei comitati di Liberi e Uguali con Pietro Grasso in corso al Teatro Ghione di Roma. Siamo "insieme anche alle imbarcazioni delle Ong Sea Watch ed Open Arms in una missione europea di monitoraggio e di denuncia in questo Mediterraneo centrale che come potete vedere dalle immagini, non solo non è sempre tranquillo ma è sempre più la frontiera più pericolosa del mondo, nella quale ogni mese muoiono centinaia di esseri umani, uomini, donne e bambini. Ancora questa notte la nostra presenza qui in questo tratto di mare ha scongiurato che altre vite andassero perdute". "Io credo che una sinistra, qualunque sinistra oggi non possa essere pensata se non è in grado di collocarsi laddove le contraddizioni sono più dure e più violente, e chiamano in causa la stessa capacità di difendere la vita di chi la rischia oggi giorno per un futuro più dignitoso. Per quello che mi riguarda sono su questa nave, e partecipo a questa missione europea - conclude Fratoianni - perchè penso che una sinistra che valga la pena di essere vissuta tutti i giorni debba necessariamente ripartire anche da qui, da queste pratiche e da queste scelte."