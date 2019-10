12 ottobre 2019- 14:21 Leu: Fratoianni, 'ok alleanza contro destre ma serve sinistra forte'

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "Zingaretti propone un’alleanza stabile per battere le destre. Mi pare un’idea giusta. Il punto però è che per battere le destre serve un’alternativa, una politica coraggiosa. Bisogna batterle nella società e non solo in Parlamento". Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana, parlando con i cronisti a margine dei lavori dell’Assemblea Nazionale del partito in corso a Roma.“Dunque serve una sinistra, in questa alleanza, - prosegue il parlamentare di Leu - che abbia forza, abbia idee e sia capace di mettere insieme energie.”“Propongo a tutte e a tutti quelli interessati a costruire questo spazio politico a incontrarsi, non per l’ennesimo nuovo partitino, ma a partire dai temi per costruire insieme su alcune questioni un pezzo di una nuova prospettiva per il Paese - conclude Fratoianni - un nuovo schema politico che sconfigga le destre”.