19 novembre 2018- 18:29 Leu: Grasso avanti con Si, Mdp 'giù le mani da simbolo, non è vostro'/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - "I bersaniani aspettano solo il congresso per rientrare se Zingaretti diventerà segretario", è la tesi di Sinistra Italiana. "A rompere Leu -ha detto Fratoianni a Il Manifesto- è stato chi non ha mai avuto altro orizzonte che il centrosinistra". E quindi il rapporto con il Pd che, anche in caso di vittoria al congresso di Zingaretti, per Sinistra Italiana resta un interlocutore non soddisfacente. "Vogliamo tornare nel Pd? Ma se abbiamo chiesto in tutte le salse di fare il congresso per fare di Leu un partito? E chi si è opposto? Grasso e Sinistra Italiana", ribattono da Mdp facendo sapere che, comunque, Roberto Speranza andrà all'assemblea di sabato.E nel gioco delle accuse contrapposte sta per inserire anche un altro tema. Quello del nome e del simbolo. Appartengono a tutti i partiti fondatori di Leu e quindi non possono essere usati 'solo' da un pezzo del gruppo originario. "Se non si può fare un congresso di Leu, non si può usare il simbolo di Leu", dicono da Mdp.