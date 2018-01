LEU: GRASSO, BARTOLO NON POTEVA ALLONTANARSI DALLA SUA LAMPEDUSA

27 gennaio 2018- 15:49

Palermo, 27 gen. (AdnKronos) - "Bartolo tiene talmente tanto alla sua isola (Lampedusa ndr) che l'idea di potersi spostare da qualche altra parte, come la campagna elettorale avrebbe richiesto, per lui era impossibile. E' questo il motivo della sua scelta". Così il leader di LeU Pietro Grasso, a margine di un incontro con Addiopizzo a Palermo, torna sulla decisione del medico di Lampedusa di rinunciare a una candidatura nelle liste di Liberi e Uguali. Ieri anche l'ex senatore Francesco Campanella aveva annunciato la sua decisione di ritirarsi in contrasto con i criteri utilizzati per la scelta delle candidature. "Bisogna rendersi conto che il nostro gruppo politico è formato da altri tre gruppi politici che hanno mantenuto una loro dirigenza e bisognava far quadrare, nelle candidature, le esigenze di quei gruppi politici, le esigenze dei parlamentari uscenti e le esigenze di un allargamento oltre la sinistra. Possiamo essere soddisfatti del lavoro fatto".