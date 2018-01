LEU: GRASSO, CANDIDATURA BARTOLO? NON SI PUò SCEGLIERE COLLEGIO

27 gennaio 2018- 13:04

Palermo, 27 gen. (AdnKronos) - "Purtroppo la scelta del collegio non è possibile in un quadro in cui bisogna tenere conto di una parte di parlamentari uscenti, una parte del territorio. Noi siamo una formazione nuova, da un punto di vista di gruppo politico che deve tener conto di tre gruppi politici che si sono uniti per questa competizione elettorale". Così il leader di LeU Pietro Grasso, a Palermo, ha risposto alle domande dei giornalisti in merito alla decisione del medico di Lampedusa Pietro Bartolo di rifiutare la candidatura in un collegio in Lombardia. "Abbiamo dovuto comporre un puzzle - ha spiegato Grasso - che teneva conto di tutto questi elementi, però devo dire che il risultato alla fine è positivo: il 70% dei capilista sono del territorio, il 50% sono new entry rispetto alla politica. Nonostante le difficoltà, che come vediamo hanno tutti i partiti, mi ritengo soddisfatto di quello che siamo riusciti a realizzare e aver fatto tutto per tempo è già un risultato perché, come vediamo, qualcuno non ha nemmeno chiuso le liste".