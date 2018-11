24 novembre 2018- 15:17 Leu: Grasso, congresso prima di europee

Roma, 24 nov. (AdnKronos) - "Andare avanti, non per costruire un quarto, quinto o sesto partitino di sinistra. Al contrario. Vogliamo andare avanti, con lo spirito con cui ci ritrovammo insieme il 3 dicembre dell’anno scorso, e realizzare quello che non siamo riusciti a fare fino ad oggi: mettere insieme sensibilità diverse, purché condividano l’idea di un Paese diverso da quello che stiamo vivendo. Siamo nati per unire, e questo resta il mio principale obiettivo". Lo ha detto Pietro Grasso, nelle conclusioni dell’Assemblea dei Comitati territoriali di Liberi e Uguali."E’ online da ora una piattaforma per aderire. Si chiama unpartitodisinistra.it. Impegniamoci a far aderire tutti coloro che si sono riconosciuti in Leu e coloro che ancora sono smarriti, alla ricerca di rappresentanza. Iniziamo con le adesioni e con la nascita di un organo provvisorio fondativo che coinvolga la nostra base, a partire dai comitati territoriali che già esistono e che nasceranno, dai parlamentari e dai componenti del Comitato Promotore Nazionale che vorranno proseguire. Vorrei che l'obiettivo fosse: gennaio per l'insediamento dell’assemblea e Congresso prima delle elezioni europee. L'assemblea fondativa dovrà finalmente proporci statuto, regolamenti, tempistica e gestire la fase transitoria". "Vorrei che per tutti fosse chiaro: questa è davvero l'ultima chiamata, almeno io la vivo così, e sarebbe opportuno non fallire. Conto sull'impegno di tutti. Noi continuiamo l’esperienza di Liberi e Uguali, è evidente. Se sarà possibile continuando a chiamarci nello stesso modo, ma non possiamo condannare questa comunità a un lungo contenzioso sul simbolo: nel caso sceglieremo insieme il nuovo nome”, conclude.