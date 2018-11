24 novembre 2018- 15:17 Leu: Grasso, dopo congresso guida a nuova generazione

Roma, 24 nov. (AdnKronos) - "L’altra barzelletta che già circola e che circolerà nelle prossime settimane è quella del 'Partito di Grasso'. Chi la diffonde offende soprattutto la sua intelligenza, prima che la mia. L’ho detto molte volte quando sono venuto da voi alle assemblee territoriali ma lo ripeto in modo che sia chiaro a tutti. Soprattutto a chi oggi non c’è. Non c’è, non ci sarà, alcun 'partito di Grasso'". Lo ha detto Pietro Grasso, nelle conclusioni dell’Assemblea dei Comitati territoriali di Liberi e Uguali. "Accompagnerò il percorso di questa comunità, con la certezza che, terminato il Congresso, non sarò io a guidarla. Ho la speranza che a farlo non sia il più giovane di una vecchia generazione ma il primo di una nuova classe dirigente - o la prima, o perchè no un ticket uomo/donna. Una dirigenza, per questioni anagrafiche, più giovane di me. Per questioni politiche, meno compromessa col passato di altri, perché in questo momento le biografie contano, anche oltre i meriti e le responsabilità”.