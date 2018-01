LEU: GRASSO, FRATTURA COL PD? MINORANZE SONO FUORI DA LISTE, ECCO LA SPIEGAZIONE

27 gennaio 2018- 15:37

Palermo, 27 gen. (AdnKronos) - "Adesso la frattura è diventata spiegabile". Così il leader di LeU Pietro Grasso, a margine di un incontro con l'associazione Addiopizzo, a Palermo, ha risposto al sindaco di Palermo Leoluca Orlando che pochi giorni fa, annunciando la sua adesione al Pd, aveva parlato di una "frattura inspiegabile a sinistra". "La mancata approvazione da parte della minoranza del Pd delle liste per le politiche è una spiegazione - aggiunge Grasso - E' evidente che non si può cambiare il partito dall'interno perché si è tagliati fuori. E' un problema culturale, la parte del Pd di sinistra è stata tagliata fuori e quindi hanno fatto bene quelli che si sono dimessi dal partito tempestivamente". Il leader di LeU sottolinea che "la divisione non deriva dal rancore ma dal fatto che certe politiche di sinistra non sono più state perseguite. Per poter recuperare i valori della sinistra non si poteva che uscire fuori dal Partito democratico e provare a ricostruire la sinistra e ricostruire il Paese".