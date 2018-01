LEU: GRASSO, MIA CANDIDATURA NON è IMPOSIZIONE

27 gennaio 2018- 12:44

Palermo, 27 gen. (AdnKronos) - “La mia candidatura su Palermo non vuole essere una imposizione ma serve a potenziare gli eventuali consensi che posso raccogliere". Lo ha detto il leader di LeU Pietro Grasso, a Palermo per incontrare alcuni candidati alle Politiche del 4 marzo, tra cui Erasmo Palazzotto e Antonella Monastra. Grasso sarà capolista al Senato per la Sicilia occidentale. "Amo talmente la mia terra - ha aggiunto - che pensare di potere fare qualcosa qui per me è un imperativo categorico".