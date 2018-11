24 novembre 2018- 15:10 Leu: Grasso, momento difficile per sinistra, ma siamo da parte giusta

Roma, 24 nov. (AdnKronos) - "Dobbiamo essere sinceri tra di noi. E’ un momento difficile. La sinistra fatica a costruire un’alternativa al governo Lega-5 Stelle. Perché la maggioranza riesce a coprire tutte le opzioni possibili su ogni tema, alzando polveroni e finti scontri, creando scientificamente confusione per nascondere la sostanza delle scelte ignobili che prendono: dai condoni edilizi alla pace fiscale, dalle norme sui fanghi alla stretta sui diritti". Lo ha detto Pietro Grasso, nelle conclusioni dell’Assemblea dei Comitati territoriali di Liberi e Uguali. "La gravità del momento è tale che l’unica domanda da fare non è 'da dove vieni' ma 'dove vuoi andare'. Sono convinto che condividiamo la cosa più importante: la necessità di un’azione unitaria per offrire al Paese una vera alternativa. Costruire un soggetto autonomo è la premessa per poter dialogare con altri soggetti ed altre forze, in vista dei prossimi elezioni amministrative, regionali ed europee". E a proposito di europee, Grasso ha aggiunto: nel Pse "c'è un dibattito in corso, un esempio per tutti: Corbyn appartiene a quella famiglia. Così come non mi sfugge l’importanza dell’accordo che in Spagna è stato fatto tra il socialista Sanchez e Podemos. Ma mi è altrettanto chiaro che, in attesa che dalle parti del Pd si produca una vera novità, un cambio di paradigma, il nostro obiettivo è fare la parte di Podemos. Il nostro partito di sinistra in Europa deve ambire ad essere la 'cerniera' che aiuta la riflessione comune e la nascita di una sinistra europea con una visione solidale nuova. La stessa cosa vale per l’Italia. Noi qui, oggi, sappiamo di essere dal lato sbagliato della cronaca, in questo inverno dei diritti e della partecipazione, ma sappiamo anche di essere da quello giusto della storia”.