3 novembre 2018- 13:07 Leu: Grasso, prima creare partito poi alleanze

Roma, 3 nov. (AdnKronos) - "A me pare che lo scenario politico della sinistra europea e mondiale sia in completo smottamento, ci sono reti che nascono e riflessioni che investono i partiti e le famiglie storiche. Le proposte politiche che si confronteranno alle prossime elezioni europee non possono ignorare tutto questo. Perché proprio noi dovremmo già ora decidere di andare da soli o precostituire alleanze prima ancora di esistere? Il punto fondamentale è arrivare a quel momento forti di un’identità, un gruppo dirigente, un’organizzazione. In una sola parola: un partito". Lo scrive Pietro Grasso, in una lettera inviata al Coordinamento dei comitati di Liberi e uguali che si è autoconvocato stamattina a Roma. "A me -spiega l'ex presidente del Senato- interessa dare finalmente rappresentanza a quel mondo che esiste e che marcia per la pace, per l’accoglienza, per l’integrazione, per la solidarietà; a quel mondo che manifesta per il diritto universale allo studio; a quel mondo assolutamente plurale che sostiene Mediterranea; a quel mondo che si impegna al fianco dei sindacati per i diritti dei lavoratori che ci sono e per quelli che ci saranno; a quel mondo che vive la questione ambientale come una necessità e un’opportunità di crescita e sviluppo".