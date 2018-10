18 ottobre 2018- 15:11 Leu: Grasso, tour per presentare Manifesto

Roma, 18 ott. (AdnKronos) - "Sassari, Milano, Forlì, Carpi, Reggio Emilia, Livorno. Saranno sei le tappe che da oggi a domenica vedranno il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, in viaggio attraverso alcune regioni italiane incontrare elettori e militanti di Leu e discutere del Manifesto 'Un partito. Di sinistra' lanciato la settimana scorsa". Si legge in una nota. Grasso ha poi presentato l’iniziativa con un post su Facebook: "Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno letto e condiviso il Manifesto di Liberi e Uguali, chi in questi giorni mi ha scritto e chi mi ha dato ulteriori contributi. Ora è arrivato il momento di fare un ulteriore passo avanti: da oggi fino a domenica incontrerò molti di voi e, insieme, ci confronteremo per costruire l’identità di un partito di sinistra. Vi aspetto"