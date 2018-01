LEU: IN CORSO ASSEMBLEE REGIONALI, ROSA NOMI PER LISTE

9 gennaio 2018- 17:32

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - Si chiuderanno stasera le assemblee regionali di Liberi e Uguali per le candidature del 4 marzo. Dai territori arrivano le proposte per le liste che poi verranno chiuse a Roma entro il 20 per la parte maggioritaria e il 29 per il proporzionale. Ieri, ad esempio, l'assemblea regionale in Basilicata ha indicato le candidature di Roberto Speranza e Filippo Bubbico. I 'big' saranno candidati in più posti e Massimo D'Alema sarà nel suo Salento, Pier Luigi Bersani in Emilia mentre per Pietro Grasso si parla di Roma e di Torino per Laura Boldrini. Intanto, è iniziata la distribuzione dei manifesti elettorali con la foto di Grasso e lo slogan, mutuato da Jeremy Corbyn, 'Per molti, non per pochi'.