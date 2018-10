17 ottobre 2018- 19:31 Leu: Laforgia, va costruito partito, basta ipocrisie

Roma, 17 ott. (AdnKronos) - "Sono contento che Roberto Speranza, coordinatore nazionale di Mdp, sia voluto uscire dallo stallo di cui, per ragioni oggettive e di ruolo, porta un pezzo di responsabilità". Lo dice Francesco Laforgia, senatore di Leu, in riferimento all’intervista di Speranza su Huffington Post. "Mi sembra ingeneroso attribuire colpe a chi, come Pietro Grasso, si è speso sin dall'inizio per avviare il percorso costituente. Forse è arrivato il momento di rimuovere le ipocrisie e i falsi problemi che hanno impedito, strumentalmente, di costruire il partito che avevamo promesso. E' il tempo di fare politica. Condivido la necessità di quella che Speranza ha chiamato 'operazione verità' e venerdì, alla direzione nazionale di Mdp, dirò la mia", conclude Laforgia.