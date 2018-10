18 ottobre 2018- 20:00 Leu: Mdp e Si a un passo da rottura, domani Speranza riunisce vertici

Roma, 18 ott. (AdnKronos) - Domani si riunisce il coordinamento nazionale di Mdp. Una riunione che potrebbe sancire un ulteriore passo, forse quello definitivo, verso la rottura con Sinistra Italiana. E, forse, anche con Pietro Grasso. Il percorso per fare di Liberi e Uguali un vero e proprio partito, è arenato da tempo. Una paralisi fatta di accuse contrapposte con al fondo l'ambiguità, non sciolta, che ha segnato l'esperienza di Leu sin dall'inizio: la contrapposizione tra una sinistra di governo, quella di Mdp, e una più radicale, quella di Sinistra Italiana che guarda a Rifondazione e non solo. "Fanno la corte a Potere al Popolo". Due progetti diversi che si scontrano anche sugli schieramenti in vista del prossimo appuntamento elettorale, ovvero le Europee. "Siamo d'accordo che l'Europa così com'è non va -dicono da Mdp- ma siamo per la protesta a prescindere o vogliamo un rilancio dell'Ue?".